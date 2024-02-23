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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تقسيمه فنيه للاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة أبو سليم

مران الزمالك
مران الزمالك

أجرى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، تقسيمة فنية في وسط الملعب عقب الانتهاء من تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المران الجماعي اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو 1956، استعدادا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.

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وحرص المدير الفني خلال التقسيمة على تنفيذ بعض الجمل الفنية التي شرحها للاعبيه في محاضرة نظرية قبل انطلاق المران استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

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