أحمد سليمان يؤازر لاعبي الزمالك في مرانهم الأول إستعداداً لأبوسليم

حرص الكابتن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، على مؤازرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مرانهم الأول بمدينة عنابة اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورافق الدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة، لاعبي القلعة البيضاء في مران اليوم لمؤازرة الفريق قبل المباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة أبو سليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد 19 مايو 1956بمدينة عنابة الجزائرية.