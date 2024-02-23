سرايا القدس تستهدف آليات وجنود الاحتلال في كمين جنوب غزة

أعلنت سرايا القدس، أن مقاتليها استهدفوا دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا في كمين هندسي محكم على شارع 8 بحي الزيتون في مدينة غزة.

وأضافت القدس في بيان لها عبر حسابها: قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني بقذائف الهاون شرق المحافظة الوسطى.

كما استهدفت المقاومة الفلسطينية، مواضع تجمع آليات وجنود العدو الصهيوني محيط "دولة وشارع 8" جنوب غزة بقذائف الهاون النظامي عيار 60.

وأكدت المقاومة، استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RBG) قرب مفترق دولة جنوب غزة.