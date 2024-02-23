لقي شاب حتفه إثر سقوطه من الطابق الخامس بعقار بمدينة نصر، أثناء محاولته سرقة الشقة، جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

هرب من الأهالي .. مصرع لص أجنبي سقط من الطابق الخامس بمدينة نصر

البداية، كانت بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من الأهالي يفيد بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الخامس أثناء محاولته سرقة الشقة بدائرة القسم.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعثروا على جثة شاب يدعى «عادل» يحمل جنسية إحدى الدول، وسط بركة من الدماء، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بسقوطه، أخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثته إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وإنهاء تصريح الدفن.

بأسلوب الخطف .. ضبط لص سرقة هواتف المحموله بالمطرية

كما ضبطت الأجهزة الامنية بمديرية امن القاهرة، عاطل، لاتهامه بسرقة هواتف المحمول بأسلوب «الخطف»، من المواطنين أثناء سيرهم في شوارع منطقة المطرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكن رجال الأمن من ضبطه،عقب تقنين الإجراءات القانونية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.