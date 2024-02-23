رئيس مركز ومدينة أجا يفتتح منفذ أهلا رمضان

قام اللواء سبرى سليمان رئيس مركز ومدينة أجا. بافتتاح منفذ ( أهلا رمضان) والمتواجد بجوار مجلس المدينه لتوفير السلع الغذائية بأسعار البيع المخفضة عن مثيلاتها بالاسواق التجارية المحلية، وذلك لتخفيف العبء عن المواطن ومحاربة للمغالاة فى الأسعار ولضمان توافر السلع الضرورية للمواطنين استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك فى حضور العقيد مصطفى الهنداوي مأمور مركز شرطة أجا ، و على الجميل نائب رئيس مركز ومدينة أجا..

واكد رئيس المركز" بأن المنفذ شهد إقبالا كبيرا من المواطنين مما أدى إلى نفاد كميات كبيرة من السلع نتيجة الإقبال الشديد وفرحة المواطنين الكرام بأسعار البيع المخفضة عن مثيلاتها بالاسواق التجارية المحلية،كما ناشد كثير من المواطنين بزيادة كميات السلع المعروضة نظرا لزيادة الإقبال وجودة المنتجات المعرضة..

واشاررئيس المركز أن الدولة تولي اهتماماً بهذا الملف حاليًا في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة مؤكدًا على ضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية والعمل على توفير السلع في الأسواق بالكميات المناسبة..

واضح بان المعرض يضم كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 الي 30٪ عن سعر السوق الخارجي .

ووجه رئيس المركز بشن حملات مكثفة يومياً علي كافة المعرض والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بتخفيض الاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع . واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين..

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