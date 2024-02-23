ضبطت الأجهزة الامنية بمديرية امن القاهرة، عاطل، لاتهامه بسرقة هواتف المحمول بأسلوب «الخطف»، من المواطنين أثناء سيرهم في شوارع منطقة المطرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بأسلوب الخطف .. ضبط لص سرقة هواتف المحموله بالمطرية

تمكن رجال الأمن من ضبطه،عقب تقنين الإجراءات القانونية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

القبض علي عاطل وزوجته بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالسلام

كما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض علي عاطل وزوجته لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل حقيبة لإحدى السيدات أثناء مرورها في أحد شوارع مدينة السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال الأمن من ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، واعترفا ببيعها لعميل «سيئ النية» وتم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.