القبض على عاطل وزوجته بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالسلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض على عاطل وزوجته لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل حقيبة لإحدى السيدات أثناء مرورها في أحد شوارع مدينة السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال الأمن من ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، واعترفا ببيعها لعميل «سيئ النية» وتم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة وبحوزتهم 21 كيلو حشيش وهيدروبالقاهرة

وفي واقعة اخري ، ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، 5 أشخاص بينهم سيدة وبحوزتهم 21 كيلو حشيش وهيدرو بالساحل ومدينة نصر والسلام.

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهما (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - فرد خرطوش).

كما تم ضبط عاطلَين “لأحدهما معلومات جنائية”بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبحوزتهما (2 كيلوجرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الحشيش، البودر"- عدد من الأقراص المخدرة - فرد خرطوش وطلقتين).

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتها (9 كيلو جـــــرامات لمخدر الحشيش المخدر، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق).