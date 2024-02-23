نجم الزمالك: هذا تشكيل الأبيض الأقرب أمام أبوسليم

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن الأبيض سيفوز على فريق أبوسليم الليبي بهدفين في الكونفدرالية الأفريقية.

وتابع: "عمر جابر سيلعب في مركز الظهير الأيسر، وفي الجبهة اليمنى لا يوجد سوى سيد نيمار وبجواره المثلوثي وحسام عبدالمجيد في الخط الخلفي، ومن يريد الرحيل عن نادي الزمالك فلا توجد أي مشكلة، والوحيد الذي احترمته كان بنشرقي الذي التزم بعقده ثم رحل عن النادي".

وأضاف: "نبيل دونجا ومحمد شحاتة ومحمد اشرف سوف يشاركون في خط الوسط ومن الممكن اللعب بـ اوباما على حساب شحاتة، وأحمد حمدي من الصعب أن يبدأ المباراة في ظل غيابه للاصابة الفترة الأخيرة، لا اعتقد أن جوميز سيقوم بتغيرات كثيرة في التشكيلة الأساسية".

وواصل: "شيكابالا وزيزو وسيف الجزيري الأفضل لقيادة الهجوم، لأن مصطفى شلبي كان بعيد عن الملاعب منذ فترة، وعندما يعود لمستواه سيفرق كثيرا".

وتابع: "الدفع بالصفقات الجديدة سيكون صعب حاليا ولكن سيأتي بعد ذلك على مراحل، والمدرب الأجنبي يبحث عن الجدية دائما في المباريات".