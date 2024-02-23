خدمات صحية مجانية لـ 553 مواطن بقرية العمرة شمال قنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن قافلة مديرية الصحة والسكان بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، قدمت خدمات طبية لـ 553 مواطن ومواطنة.

أوضح المتحدث الرسمي، أن القافلة، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية.. حياة كريمة.

وبيّن أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٥٥٢ مواطن فى ٥ تخصصات طبية بواقع " ١٨٤ حالة طب أطفال ، ١٩٥ حالة أمراض باطنة ، ٤٧ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٨١ حالة أسنان ، ٤٥ حالة تنظيم الأسرة ".

المتحدث الرسمي ــ عمر عبد الباقي

فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٧١ حالة ، و ٣٥ حالة موجات صوتية و ٥ حالات أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد ٢٤ حالة ، وتحويل ٢ حالات تتطلب رعاية أكثر إلي العيادات .

ونوه المتحدث الرسمي، أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية. ‏‪

وقال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، فضلا عن تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف أن القافلة تقدم خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية، وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرها ١٠٧ مواطنا .