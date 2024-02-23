رمضان 2024| نور النبوي يواصل تصوير مسلسله الجديد "إمبراطورية م"

يواصل الفنان نور النبوي، تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "امبراطورية م" بطولة النجم خالد النبوي، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني 2024.

يشار إلى أن مسلسل "إمبراطورية م"، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

المسلسل مأخوذ عن رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، وتتحدث عن أب يتمرد عليه أولاده ويطلبوا منه عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة وتحت الضغط يوافق الأب لكن يتفاجأ أنهم اختاروه حاكما للبيت كدليل على حبهم له.

وكانت قدمت النجمة فاتن حمامه الرواية بشكل مختلف خلال فيلم "إمبراطورية ميم" عام 1972.

آخر أعمال الفنان خالد النبوي

وقدم النجم خالد النبوي، في شهر رمضان الماضي مسلسل "رسالة الإمام" وشارك في بطولته أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، محمد علاء، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو.