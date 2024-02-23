الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تحرير 1534 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة مرورية
حملة مرورية

حررت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 1534 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونا.

 تحرير 1534 مخالفة الملصق الإلكترونى ورفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة

كما رفعت أجهزة الأمن، 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 538 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

كما قررت نيابة مصر القديمة الجزئية التحفظ على المتهمين بارتكاب واقعة قيادة سيارتين وفعل حركات استعراضية أثناء سيرها في موكب زفاف بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وذلك 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيادة سيارتين بحركات استعراضية أثناء سيرهما بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة في القاهرة، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة سائقين -مقيمان بمحافظة القاهرة- وكذا السيارتين المستخدمتين في الواقعة "إحداهما منتهية التراخيص".

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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