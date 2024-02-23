أحمد حاتم : منفصل منذ فترة وأتمنى تكرار تجربة الزواج مرة أخرى

تحدث الفنان أحمد حاتم، للمرة الأولى عن حياته الشخصية وعلاقته بابنه "عزيز"، خلال حلوله ضيفا على برنامج «أسرار النجوم» مع المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم إف إم».

وقال أحمد حاتم، عن حياته الشخصية: «هذا أمر لم أتحدث عنه من قبل، لكنني كنت متزوجًا وحاليًا منفصل منذ فترة، وعندنا طفل اسمه (عزيز) ولدي علاقة جيدة مع زوجتي السابقة وأهلها بالطبع كلها احترام، وعلاقتنا بابننا جيدة واتفقنا تظل هكذا من أجله، وهو عنده حاليًا سنة و7 أشهر، وابني غير فيّ الكثير بشكل سريع وأصبحت مسؤولا بشكل أكبر».

وأضاف: «أنا عايش لوحدي منذ فترة وهو أمر لم يحدث لي من قبل، وأتمنى ألا أعيش لوحدي بشكل مستمر لأنه أمر صعب الحقيقة، وأتمنى لما أكرر تجربة الزواج مرة ثانية تكون الحياة مستمرة ومستقرة بشكل أفضل، وأتمنى لزوجتي السابقة طبعًا الخير في حياتها وهذا من كل قلبي بالتأكيد».

وكشف أحمد حاتم، عن حبه لعالم الإخراج وتفكيره في تقديم مشروع خاص به، قائلا: «أريد الاتجاه بالفعل للإخراج ومنتظر وقت أحصل خلاله على إجازة لمدة سنتين وأدرس الأمر بشكل جيد جدا».

وعن أحدث أعماله الفنية حاليًا، أشار: «شغال على مشروع صورت جزء كبير منه وهو فيلم يحمل عنوان (حدوتة الأيام الباقية) وهو أصعب دور اشتغلت عليه، وكاتبه محمد صادق مؤلف رواية وفيلم (هيبتا) وروايات أخرى مميزة، وكاتب فيلم ساحر جدا عن شخص مصاب بالتوحد وله حالة معينة جدا ويمر بقصة في لحظات حرجة، وهو فيلم أتمنى الناس تحبه ويجعل الجمهور يراني بشكل مختلف، وسيظهر معي الفنانة كارمن بصيبص وهو من إخراج ماندو العدل، وسينتهي تصويره بعد عيد الفطر».

وتابع حاتم: «في بداية حياتي الفنية كنت بتكسف جدا خصوصا في رفض بعض الأعمال وأقدم أدوار مجاملة للأخرين، ولكن الآن الموضوع تغير تماما وأصبحت أرفض العديد من الأدوار التي لا تناسبني».

وأوضح: «كما أن تفكيري في الشغل اختلف، فأصبحت أشتغل على أي مشروع من بدايته تماما وأشارك في كتابته ولا أنتظر ما يعرض عليّ من سيناريوهات، ولكن طبعا هذا لا ينفي وجود كُتاب مميزين مثل تامر محسن ككاتب ومخرج ومريم نعوم، ومحمد صادق وهو كاتب مجتهد جدا».