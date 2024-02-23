دفنوه مقابل 40 ألف جنيه .. تفاصيل مقتل طالب بطلق ناري على يد 8 أشخاص في البساتين

كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة حول مقتل طالب على يد 8 أشخاص بعد اختفائه 10 أيام عن منزله في منطقة البساتين، حيث تبين أن المتهم أطلق طلقة خرطوش، أثناء تنظيف «بندقية خرطوش» فخرجت منه طلقة فسكنت في وجه الشاب، فأنهت حياته، خلالها أقدم أحد المتهمين بالتخلص من جثته، وخطط لنقل جثته إلى مقابر السيدة عائشة ودفنه خشية افتضاح أمرهم.

وأضافت التحريات، أن المتهم أتفق مع «خفير المقابر» بالسيدة عائشة على دفن جثة الشاب المتغيب بمقابل مبلغ ماليي قدره 40 ألف جنيه مقابل دفنه بأحد المقابر ، بدون إخطار رجال الأمن، وقتها وافق «خفير» قام بدفن جثة الشاب المتغيب وتم وضعه داخل شنطة سفر كبيرة ودفنوه بمنطقة الخليفة.

كما اتفق المتهم مع قائد مركبة توك توك على مبلغ 20 ألف جنيه مقابل نقل الجثة إلى مقابر السيدة لدفنه، ولكن كاميرات المراقبة رصدت المتهم وفضحت امره وهو واقف مع " خفير المقابر " بيدفع ليه أموال مقابل إنه يدفن المجني عليه .

وأضاف أحد شهود عيان، أن محمود تم دفنه وهو على قيد الحياة، وأن الواقعة حصلت منذ 15 يوما، وقامت الأسرة بتحرير محضر في القسم يفيد بتغيب نجلها، وبإجراء التحريات اللازمة توصلت إلى أن المتهم وراء ارتكاب الجريمة، واعترف أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة.

البداية، كانت بورود بلاغ لقسم شرطة البساتين من سيدة بغياب نجلها طالب عمره 20 عاما عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن وراء اختفاءه 8 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم العثور على الجثة ونقلها إلى مشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم.