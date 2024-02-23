استعجال التحريات حول 6 عاطلين بتهمة حيازتهم على 10 كيلو حشيش وأستروكس بالشروق ودار السلام 

امرت النيابة العامة، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية بشأن 6 عاطلين بحوزتهم 10 كيلو حشيش وأستروكس بالشروق ودار السلام وذلك للوقوف على نشاط المتهمين.

تعود البداية عندما تم ضبط عامل بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته 7,200كيلو جرام لمخدر الحشيش ، كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته (1,250كيلو جرام لمخدر الإستروكس، وضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم (1,100كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

دفن جثة مسجل خطر لقي مصرعه تبادل الأعيرة النارية مع الشرطة بسوهاج

كما أمرت النيابة العامة بدفن جثة مسجل خطر لقي مصرعه عقب تبادل الأعيرة النارية مع الشرطة، أثناء استهدافه فى حملة أمنية مكبرة بمركز البلينا بسوهاج، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وفي وقت مسبق تم ضبط بحوزته 6 كيلو من مخدر الشابو، وبندقية و2 خزينة و35 طلقة، وبندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار و2 طبنجة و2 خزينة و5 طلقات من ذات العيار.

وكانت الأجهزة الأمنية بسوهاج ؛ قد تلقت بلاغا من مساعد المنطقة الجنوبية لـ مكافحة المخدرات تفيد بقيام مسجل خطر بجلب كمية من المخدرات والأسلحة، تمهيدا لترويجها وبيعها

على الفور تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي وتم استهدافه وحال شعوره بالقوات قام بمبادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية، مما حدا بالقوات إلى مبادلته إطلاق النار حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، وعثر على المتحرى عنه جثة هامدة بحوزته 6 كيلو من مخدر الشابو وبندقية و2 خزينة و35 طلقة، وبندقية خرطوش و4 طلقات خرطوش، وطبنجة و2 خزينة و5 طلقات وذلك بمسكنه، وتم ضبط مبلغ مالى 245000 جنيه وهاتف محمول وميزان حساس ودراجة بدون لوحات.

وتم التحفظ على الأسلحة والذخائر المضبوطة والمواد المخدرة المعثور عليها وتم نقل الجثة لمشرحة جرجا العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة.