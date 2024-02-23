تنفيذ 95 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بالشرقية

وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بضرورة التصدي لأي تعدي بأنحاء المدينة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال الحملات اليومية الموجهة من إدارات: الاشغالات والتعديات والأمن، بالتعاون مع شرطة المرافق، لرصد جميع المخالفات والتعديات.

وأوضح إنه تم رفع الاشغالات والتعديات الواقعة في منطقة الأردنية وصيدناوي، وتنفيذ عدد تنفيذ عدد 95 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بالقطع السكنية بالمجاورات بالحي الأول، كما تم رفع إشغالات المحلات المخالفة أمام القطع،

كما تم رفع كافة الإشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمدينة.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين في الأرصفة والطرق العامة.