تعرض 10 أشخاص للاصابة ، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي شمال مدينة سمسطا اتجاه المنيا بحوالي 5 كيلو بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج .

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بحادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي شمال مدينة سمسطا.

وخلف الحادث عن إصابة كلا من صلاح خليفة عامر 41 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد ناجح محمد 33 سنة، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 5 سم، وزياد رجب جابر 18 سنة، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات، وزياد خليفة عامر 35 سنة، مصاباً بجروح وسحجات، وأحمد خليفة على 38 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن، نصفي عبد الفتاح خلف 65 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وحمدان محمود أحمد 44 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وكريم خالد بطل 18 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وطه خليفة محمد 30 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومحمد صبحي فؤاد 32 سنة، مصاباً بجروح وسحجات وجرح قطعي بالحاجب الأيمن حوالي 7 سم، وجميعهم مقيمون بنزلة البرقي بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم لقربها من موقع الحادث.