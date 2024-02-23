وزارة العمل في أسبوع.. مشروعات قوانين وتشغيل شباب

شهدت وزارة العمل، بالأسبوع الأخير، نشاطًا كثيفًا ما بين مناقشة مشروعات قوانين جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب وعلى رأسهم ذوي الهمم تحقيقًا لنسبة الـ5% التي أقرها القانون، وأيضًا مشاركة وزير العمل حسن شحاتة بحفل السفارة الكويتية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، نشاط وزارة العمل بالأسبوع الأخير.

مشروع قانون العمالة المنزلية

ترأس حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثلين عن وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، والمستشار القانوني لوزير العمل "مُقررًا للجنة".

وتختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية، وحقوق الإنسان.

وزارة العمل

وزير العمل يوفر وظيفة لمواطن من ذوي الهمم

استقبل حسن شحاتة وزير العمل، المواطن أحمد عمر جاد الكريم، من ذوي الاحتياجات الخاصة "إعاقة بصرية"، برفقته والده، وسَلّمهُ عقد عمل بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية براتب 4000 جنيه شهريًا.

وزارة العمل

مشروع مهني 2030

تابع حسن شحاتة وزير العمل، التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع "مهني 2030"، الخاص بتدريب مليون مُتدرب سنويًا، وتأهليهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع "القطاع الخاص".

وترأس شحاتة، اللجنة المُشكلة لمنح تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب الخاصة، لتعمل بها لمُدة شهر لحين إستكمال باقي مُستندات تقنين الأوضاع والتراخيص، حيث تقدمت 7 مراكز خاصة جديدة بطلب "تراخيص مؤقته" ليصل أعداد "المراكز" التي حصلت على "تراخيص مؤقتة" -حتى الأن- إلى 110 مركزًا، كما سَجّل 739 مركز تدريب مهني خاص بيانتهم على المنظومة، لرغبتهم في الدخول للعمل مع وزارة العمل في هذا الملف.

وزارة العمل

المرشحين لموسم الحج

شهد حسن شحاتة وزير العمل، اختبارات عمال وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1445، والتي تنظمها "لجنة سعودية".

وشدد شحاتة، على أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج، والعِمالة، بكافة الشروط والإجراءات الرسمية.

المرشحين لموسم الحج

التحول الرقمي بوزارة العمل

شهد حسن شحاتة وزير العمل، عرض الموقف الحالي لإجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، تمهيدًا لبدء إجراءات الاطلاق على بوابة "مصر الرقمية".

وزارة العمل

وزير العمل يشارك بالعيد الوطني الكويتي

شارك حسن شحاتة وزير العمل، السفارة الكويتية بالقاهرة، ومندوبية الكويت الدائمة لدى جامعة الدول العربية، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للكويت الثالث والستين، وعيد التحرير الثالث والثلاثين، والذي نظمته السفارة الكويتية.

العيد الوطني الكويتي

قانون العمل الجديد

واصلت "اللجنة القانونية" برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة.

وقال شحاتة، إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة ومناقشة "بنود المشروع" على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال، ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.

قانون العمل الجديد

تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة

وجه حسن شحاتة وزير العمل، في إجتماع بالعاصمة الإدارية، كافة الادارت المُختصة بالعمالة غير المنتظمة والتحول الرقمي، بتكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة، للاستمرار في تطوير منظومة "تشغيل و حماية العمالة غير المنتظمة"، للتوسع في قاعدة البيانات،وتقديم المزيد من الخدمات والحماية إلى تلك الفئة، التي تعمل لدى صاحب عمل، ومُسجلة رسميًا بالوزارة، موضحًا أن توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة من أجل المزيد من الحماية، والتشغيل.