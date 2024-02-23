أزهر الإسماعيلية الثالث على مستوي الجمهورية في مسابقة الطالب المثالي

حصل الطالب محمد أبو مدين أحمد، الطالب بمعهد محمد جبر الإعدادي الثانوي بنين، على المركز الثالث على مستوي الجمهورية، في مسابقة الطالب المثالي التي نظمتها قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف.

وتقدم فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية بخالص التهنئة للطالب محمد ابو مدين متمنيًّا له دوام النجاح والتفوق؛ كما تقدم بالشكر والتقدير لأسرة رعاية الطلاب، وأسرة الطالب، على جهودهم ورعايتهم للطلاب.

وكانت ا الإدارة التعليمية للمعاهد التعليمية بالإسماعيلية اعلنت في وقت سابق عن فوز الطالب أسامة هاني، بمعهد بنين الإسماعيلية الثانوي، بلقب الطالب المثالي على مستوى الإدارة التعليمية، وفاز الطالب محمود محمد عياد، بمعهد بنين آل نوح الإعدادي بلقب الطالب المثالي على مستوى الإدارة بالمرحلة الإعدادية بنين.

فيما فازت الطالبة بتول محمود ياسين، بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز الثانوي، بلقب الطالبة المثالية على مستوى معاهد الإدارة، وفازت الطالبة منة الله محمد، بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز، بلقب الطالبة المثالية على مستوى معاهد الإدارة المرحلة الإعدادية فتيات؛ وقد تم تصعيد الطلاب والطالبات الفائزين للتصفية النهائية على مستوى المنطقة .