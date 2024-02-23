وزير الري : اختيار مصر لتولي رئاسة الأمكاو تقديراً لدورها الافريقي

تحتفل مصر اليوم الجمعة الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٤ بمرور عام كامل على تسلم مصر لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والذى تم يوم الخميس الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ ، عندما تسلمت مصر رئاسة الأمكاو من دولة ناميبيا لمدة عامين (فبراير ٢٠٢٣ – فبراير ٢٠٢٥) .

وصرح الدكتور سويلم أن إختيار مصر لتولى رئاسة مجلس وزراء المياه الافارقة يأتي تقديراً لدور مصر الهام على الساحة الأفريقية .. مضيفاً أن مصر سعت وما زالت تسعى خلال رئاستها للأمكاو لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية لخدمة قضايا المناخ بالقارة الإفريقية ، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه ، والدفاع عن حق المواطن الافريقي في الحصول على إمدادات المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي ، وتشجيع شركاء التنمية الدوليين على ضخ الإستثمارات في هذا المجال الحيوي لصالح القارة الافريقية .

وأشار سيادته لما تحقق من إنجازات خلال الرئاسة المصرية للأمكاو على مدى العام الماضى .. حيث تم انعقاد إجتماع الدورة الثالثة عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة بالقاهرة برئاسة الدكتور سويلم ، والذي كان أول اجتماع ينعقد للجمعية بعد جائحة كورونا وفى وقت تواجه فيه القارة الإفريقية تأثيرات سلبية كبيرة لتغير المناخ ، وشارك في الاجتماع ممثلون عن اكثر من ٤٠ دولة إفريقية وهو معدل مشاركة لم يحدث من قبل في إجتماعات الجمعية العمومية السابقة .

وتحت مظلة الأمكاو .. تم إطلاق "مجلة صوت أفريقيا للمياه" AVOW خلال فعاليات "الإسبوع العالمي للمياه في استكهولم" ، حيث تُعد هذه المجلة منصة رائدة لتقديم معلومات وافية عن المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية .

كما شارك الدكتور سويلم رئيس الأمكاو في "قمة المناخ الإفريقية" التى تم عقدها بكينيا في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ ، والتي تم خلالها الدعوة لتوفير التمويلات اللازمة في مجال المياه بالقارة الأفريقية بقيمة ٣٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠ .

وقام الأمكاو برئاسة مصر بتوقيع خطاب الإلتزام بقيادة المسار الإفريقى للإعداد للمنتدى العالمى العاشر للمياه ، وذلك خلال الاجتماع التشاورى الثانى الذى عُقد في شهر إكتوبر ٢٠٢٣ في إندونيسيا .

وترأس الدكتور سويلم جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه" والتى تم عقدها ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه" يوم ١ نوفمبر ٢٠٢٣ .

وتحت مظلة الأمكاو .. تم تنظيم "المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" في شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بدولة ناميبيا بمشاركة الدكتور سويلم ، والذي تم فيه تكريم عدد من كبار مسئولي المياه بالدول الأفريقية ، كما تم تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الأفريقية على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي .

كما شارك الدكتور سويلم يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ في جلسة "إطلاق خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بأفريقيا ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر COP28 ، حيث تم خلال الجلسة تقديم مقترحات لـ ٦٨ مشروع بقيمة ٣٦ مليار دولار .

وتقوم مصر حالياً بوصفها رئيس الأمكاو بقيادة المسار الافريقي للمنتدى العالمى العاشر للمياه المزمع عقده في إندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤ ، حيث تعمل مصر على التنسيق مع مختلف الدول الإفريقية للخروج برؤية موحدة لعرضها خلال المنتدى .

كما يجرى الإعداد لقيام مصر بصفتها رئيساً للأمكاو بإستضافة "إسبوع المياه الأفريقي" بالتزامن مع فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" والمزمع عقده في شهر إكتوبر ٢٠٢٤ .