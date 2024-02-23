عضو بالشيوخ: الصفقة الاستثمارية الكبرى سيكون لها أثر مباشر على المواطن

قال الدكتور عصام خليل رئيس عضو مجلس الشيوخ، إنّ التفاصيل حول الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلن عنها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ستمنح المزيد من الزخم حولها، فهي توصف بانها الصفقة الأكبر وتشمل بداخلها عدة صفقات.

الاقتصاد سُمعة ويعتمد على الخبر حين ينتقل

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الاقتصاد سُمعة ويعتمد على الخبر حين ينتقل، وهذه الصفقة سيكون لها أثر مباشر على الاقتصاد على المواطن المصري، حيث ستدخل سيولة نقدية من العملات الأجنبية البنك المركزي، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر العملة، وبالتالي، فإن المضاربة على السلع ستقل وهو ما ينعكس على الأسعار وعلى مدار السنوات الماضية كان البعض يتحدث عن جدوى مشروعات الطرق والمدن، وهنا يجب أن نتحدث عن أمر، وهو ان الصفقة الكبرى تم التفاوض عليها في العاصمة الإدارية.

العاصمة الإدارية

وتابع: «عندما يدخل مستثمر أو كيان كبير في العاصمة الإدارية ويرى ما وصلت إليه من تقدم والرقمنة والتحديث فإنه سيطمئن، لانه مكان متقدم، وهذا ما ينطبق على الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، وهي نماذج حية تقنع المستثمرين بضخ الاستثمارات».

وواصل: «لو لم يكن هناك قضاء على الإرهاب منذ عدة سنوات، لما أتى مستثمر، ولو لم يكن هناك شبكة من البنية التحتية مثل الطرق والكباري والكهرباء وبداية تصنيع حقيقي في مصر لما جاء هذا المستثمر».