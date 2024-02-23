تفاصيل وموعد حفل هشام خرما بمسرح الجمهورية

يستعد المؤلف الموسيقى هشام خرما، لتقديم أولى حفلاته الموسيقية في 2024 بالقاهرة، وسينطلق الحفل في مسرح الجمهورية، وذلك يوم الأربعاء ٢٨ فبراير في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم هشام خرما، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل مؤلفاته الموسيقية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر حفلات هشام خرما

وشارك هشام خرما، مؤخرا في افتتاحية كأس العالم للجمباز، الذي أقيم اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وعزف خرما الموسيقى الخاصة بالعرض الافتتاحي مع الأوركسترا الخاصة به وعرض راقص ضم 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية.

معلومات عن هشام خرما

في 2016، بدأ في إحياء الحفلات الموسيقية، وأحيت أوركسترا هشام خرما العديد من الفعاليات الدولية في مواقع أثرية وتاريخية، مثل : "الأهرامات والقلعة بالقاهرة، ومانشن هاوس في لندن وغير ذلك.

أطلق خرما، العديد من الألبومات الموسيقية والمقطوعات الفردية، ويعتبر أول ألبوماته الرسمية First Voyage (الرحلة الأولى) بالتعاون مع فيرجن ميجاستور وHybrid Records، بعد ذلك أطلق أرابيسك مع سوني ميوزيك بالتعاون مع كلٍ من الموسيقي ياني، وشان أتيلا.