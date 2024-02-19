كريستيانو رونالدو يتربع على القمة.. ترتيب هدافي دوري روشن السعودي

يتربع البرتغالي كريستيانو رونالدو، على صدارة ترتيب مسابقة دوري روشن، فيما يواصل ميتروفيتش ملاحقته بعد نهاية منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري.



ترتيب هدافي الدوري السعودي





ويعتلي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر صدارة جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، برصيد 21 هدف، بينما يحتل ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال المركز الثاني بـ 19هدف.



ويتواجد نكودو لاعب نادي ضمك، المركز الثالث برصيد 14 هدف، فيما يحتل عبد الرزاق حمد الله المركز الرابع برصيد 12 هدف، ويأتي فراس البريكان في المركز الخامس بـ 11 هدف.



وشهدت الجولة العشرين من دوري روشن السعودي، فوز الهلال على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز النصر على الفتح بهدفين مقابل هدف، بينما حقق الاتحاد الفوز على الرياض بهدفين دون رد.



ويتصدر الهلال جدول ترتيب المسابقة بـ 56 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثاني بـ 49نقطة، ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بـ 40 نقطة.