برامج رمضان.. السهرة تحلى

برامج شهر رمضان، جزء أساسى من السهرة الرمضانية للشهر المبارك، حيث تستعد القنوات الفضائية عرض العديد من البرامج التى تتناول موضوعات مختلفة ما بين مواضيع فنية وأخرى مقالب وترفيهية ينتظرها الجمهور.

برنامج رامز جلال

يأتى فى المقدمة تلك البرامج، برنامج رامز جلال، الذى أعتاد عليه الجمهور كل عام، حيث فاجئ جمهوره بـقفل اللعبة فى برنامجه الرمضانى لعام 2024.

وتدور فكرة البرنامج فى مجمع ترفيهى ضخم، حيث يتضمن حديقة مائية ومنزل رعب، وأثناء إقامة الضيوف فى المجمع يتعرض الشخص المستهدف للمقلب.

كما أطلق رامز جلال على هذا البرنامج اسم «رامز قفل اللعبة»، وقد تم الاتفاق بين رامز وشركة الإنتاج على هذا الاسم، كما يتضمن البرنامج استضافة العديد من الفنانين ونجوم الرياضة وصناع المحتوى.

برنامج أسرار

تقدم المذيعة أميرة بدر، لتقديم «أسرار»، وينتمى لنوعية برامج «التوك شو»، القائمة على استضافة فنان أو شخصية عامة والتحدث عن عدة مراحل غير معروفة فى حياتهم، وطرحت شاشة قناة «النهار» البرومو التشويقى للبرنامج، لتشوق الجمهور للبرنامج، وتحمّسهم لانتظاره.

شيخ العرافين

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج «شيخ العرافين»، المقرر انطلاقه فى الموسم الرمضانى وسيذاع على شاشتى النهار والمحور، ومن المتوقع أن تستضيف خلاله عدد كبير من النجوم

وشاركت بسمة وهبة، البرومو الدعائى لبرنامج شيخ العرافين، عبر حسابها الرسمى بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «إصحى لينا عشان حضرنا، إحنا لينا مفيش مقارنة، بعد ما حطمت الأرقام فى رمضان اللى فات وحققت ملايين المشاهدات، فى العرافة رجعت من جديد فى موسم ضرب نار، مع شيخ العرافين الجبار فى رمضان 2024، قناة المحور وقناة النهار».

برنامج حبر سرى

تقدم الإعلامية أسما إبراهيم، التى فرضت نفسها فى الوسط الإعلامى، الموسم الثامن من برنامجها حبر سرى، وذلك بعد نجاح البرنامج الذى قدمت منه 7 أجزاء على شاشة «القاهرة والناس».

برنامج سارة وبيكا

ويخوض مطرب المهرجانات حمو بيكا، تجربة جديدة عليه، ويجلس على كرسى المذيع لأول مرة، من خلال تقديمه برنامجًا تلفزيونيًا على إحدى القنوات الفضائية فى الموسم الرمضانى المقبل، ويشارك فى تقديمه معه سارة خليفة، تحت عنوان «سارة وبيكا».

ويتضمن البرنامج فقرات متنوعة، لكنه يعتمد فى طابعه الأصلى على الكوميديا، من خلال استضافة العديد من المشاهير من مختلف المجالات، سواء من التمثيل أو الغناء أو الشخصيات المشهورة، ويتم محاورتهم بشكل كوميدى خفيف.