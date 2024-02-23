رقم مميز منتظر لميتروفيتش في دوري أبطال آسيا

بات ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي، قريبا من تحقيق إنجاز مميز في بطولة دوري أبطال آسيا.

وصل ميتروفيتش إلى 4 أهداف بالرأس ليكون أكثر من سجل بالضربات الرأسية هذا الموسم في دوري أبطال آسيا.

وتعتبر هذا العدد أكثر حصيلة للأهداف الرأسية في موسم واحد بدوري أبطال آسيا، متساويا مع شينزو كوروكي مع أوراوا في نسخة 2019، وكيم شين ووك مع جيونبوك في 2018.

وكان ميتروفيتش أمام فرصة الانفراد بالرقم أمام فريق سباهان أصفهان الإيراني لكنه سجل هدفا بقدمه اليمنى.

لكن مازال ميتروفيتش لديه فرصة بعد التأهل للدور المقبل، ليواجه اتحاد جدة في دور ربع النهائي، بعد فوز الأخير على نافباخور الأوزبكي بهدفين لهدف مجموع المباراتين ذهابا وإيابا في دور الستة عشر من المسابقة.