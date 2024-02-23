غيوم وسحب وأمطار خفيفة على مدينة الغردقة

شهدت مدينة الغردقة صباح اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير طقسًا غائمًا وتراكمًا للسحب وأمطارًا خفيفة متقطعة.

وسجلت درجة الحرارة العظمى فى مدينة الغردقة 25درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 32% وسرعة الرياح 21 كم/ساعة، ومدينة سفاجا أيضا تشهد طقسا غائما، درجة الحرارة العظمى 25درجة مئوية و الصغرى 19 درجة مئوية والرطوبة 35% وسرعة الرياح 21 كم/ساعة، ومدينة القصير تشهد طقسا غائما ودرجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 54% وسرعة الرياح 26 كم/ساعة.

أما مدينة رأس غارب فالطقس عاصف ودرجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 52% وسرعة الرياح 32كم / ساعة.

وطقس مدينة مرسى علم عاصف ودرجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 49% وسرعة الرياح 31كم/ ساعة. كما تشهد مدينة الشلاتين اليوم الجمعة طقس عاصف ودرجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 19درجة مئوية ونسبة الرطوبة 32% وسرعة الرياح 31كم/ ساعة.

وتشهد مدينة حلايب طقسا مشمسا ودرجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 19درجة مئوية ونسبة الرطوبة 50% وسرعة الرياح 16 كم/ ساعة.

هذا ولم تتأثر حركة الملاحة البحر ية و الجوية بموانى ومطارات البحر الاحمر

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت في بيان لها سقوط امطار على سلاسل جبال البحر الحمر وتعرض مدن جنوب محافظة البحر الأحمر لرياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة في بعض مناطق البحر الأحمر تتضمن سلسلة جبال البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على سلاسل جبال البحر.

كما حذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر من تقلبات الأحوال الجوية بناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وناشدت إدارة مرور البحر الأحمر المسافرين على الطرق الالتزام بالسرعات المقررة خاصة في الساعات الأولى من الصباح ومراجعة الإطارات وعدم وضع عبوات أو مواد قابلة للإشتعال بالسيارة.

كما ناشدت وزارة الصحة مرضى الحساسية والجيوب النفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وارتداء الكمامة وعدم التعرض لآشعة الشمس