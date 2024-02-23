ميلان يتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي رغم الخسارة

صعد فريق إي سي ميلان الإيطالي، إلى دور ثمن نهائي الدوري الأوروبي، رغم سقوطه أمام رين الفرنسي بثلاث أهداف مقابل هدفين في مباراة الإياب، بفضل انتصاره ذهابا 3-0.

تفوق ميلان على نيس بمجموع المباراتين بنتيجة 5-3 ليصعد الروسونيري إلى الدور المقبل من مسابقة الدوري الأوروبي.

سقط ميلان في مباراة الإياب خارج الأرض بعد انتصاره ذهابا، وأحرز بنجامين بوريجو هدف نيس الأول في الدقيقة 11، رد لوكا يوفيتش بهدف التعادل لميلان في الدقيقة 22 قبل أن يضيف نجم نيس بوريجو ثاني الأهداف لفريقه بالدقيقة 54 عبر ركلة جزاء.

لكن رد البرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان وسجل هدف التعادل لصالح الروسونيري في الدقيقة 58، بعدها تقدم نيس مجددا عبر بوريجو مسجلا هدف ثالث الأهداف لفريقه والشخصي له في الدقيقة 68، لكن لم تكن النتيجة كافية لأصحاب الأرض للعبور إلى الدور المقبل من المسابقة.

تأهل ميلان إلى دور ال16 من مسابقة الدوري الأوروبي بعد انتصاره بمجموع المباراتين بخمس أهداف مقابل ثلاثة، ليعبر الروسونيري ويستمر في غمار البطولة الأوروبية.