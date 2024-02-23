أهم ما ورد بها بحث الأوضاع في قطاع غزة.. هنية ينهي زيارته للقاهرة

اختتم أمس وفد قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة زيارته لمصر، التي استغرقت عدة أيام.

وأعلنت حماس أن وفد الحركة أجرى عدة لقاءات مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية والإخوة المساعدين.

مؤكدة بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعب فلسطين وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك.

كما تطرقت المباحثات إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع الفلسطينيين في الضفة والداخل المحتل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل.