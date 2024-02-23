الكويت وأمريكا تختتمان التدريب العسكري "السور 2024"

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن قواتها البرية اختتمت فعاليات التدريب العسكري المشترك "السور 2024" مع القوات الأميركية، قائلة في بيان صحفي أمس الخميس، إن التمرين نفذته القوة البرية الكويتية ممثلة بلواء "السور الآلي/26" و"قوة سبارتن" الأميركية، مشيرة إلى أنه انطلق في 11 فبراير الجاري بميدان الأديرع شمال الكويت.

وأضافت أن التمرين يهدف إلى تطوير التخطيط المشترك وتوحيد المفاهيم وإجراءات الانفتاح وتنسيق النيران لرفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية، كما يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك بين القوات المشاركة الكويتية والأمريكية الصديقة.

وجرى ختام التمرين بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي بالتفويض اللواء الركن غازي الشمري، وقائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية الفريق باتريك فرانك، ويعد التمرين العسكري ضمن اتفاقيات التعاون بين الكويت والولايات المتحدة في مجالات التدريب والتخطيط على جميع المهام والواجبات المطلوبة.

وتقيم الكويت باستمرار تمارين عسكرية مشتركة مع قوات عربية وصديقة، كما تشارك في مختلف التمارين العسكرية التي تجري في المنطقة، بهدف رفع الجاهزية وتحسين كفاءة قواتها المسلحة.