"الأوقاف" تعتمد 8 مجالس إدارات جدد للمساجد الكبرى بأسيوط

اعتمدت وزارة الاوقاف 8 مجالس إدارات جدد للمساجد الكبري بمديرية أوقاف أسيوط في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحضور الديني والتربوي في المجتمع، إذ تسعى إلى تعزيز دور المساجد كمراكز حضارية وتربوية تسهم في نشر القيم الإيجابية وتعزيز التواصل الاجتماعي في المناطق المحلية.

واعتمد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف 8 مجالس إدارات جدد للمساجد الكبري بمديرية أوقاف أسيوط وتلك المساجد هي مسجد الفتح بقرية الناصرية، ومسجد العباسي بقرية الوسطى، ومسجد الشيخ سالمان بمركز البداري، ومسجد العيون بمركز البداري، ومسجد تاج الدين بقرية منقباد، ومسجد الكلابوة بمركز أبنوب، ومسجد الإيمان بقرية بني محمديات، ومسجد الغفور الرحيم

وأكد الدكتور محمود سعد إبراهيم وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط بأن تعيين رؤساء المجالس الإدارية الجديدة سيسهم في تعزيز العمل الجماعي وتحسين إدارة المساجد والقيام بالأنشطة الدينية والتربوية بشكل أفضل في هذه المناطق ويأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في المساجد الكبرى بالمحافظة.

وأشاد الدكتور محمود بالجهود الرامية إلى تطوير المساجد وتحقيق الرفاهية لروادها، وأكد على أهمية توفير بيئة دينية مثمرة تسهم في بناء مجتمع قوي ومترابط وكما أشاد بالتطورات الإدارية والتنظيمية التي تشهدها هذه المساجد تحت قيادة إدارات جديدة تم اعتمادها. كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز دور المساجد في نشر المبادئ الإسلامية وتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي.

وأوضح الدكتور محمود إلى أهمية دور المساجد الكبيرة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الدعم للأفراد والعائلات في المنطقة.

وأشار الدكتور محمود إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز دور المساجد في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية بين أفراد الجالية.

وأضاف الدكتور محمود بأن الاهتمام بتطوير المساجد وتنظيم شؤونها يأتي في إطار تعزيز الهوية الإسلامية ونشر القيم الدينية السامية في المجتمع، مؤكداً على دور المساجد في توجيه وتثقيف الناس ودعم العلاقات الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع.

وشدد وكيل وزار الأوقاف بأسيوط على أهمية التعاون والتنسيق بين المساجد والمؤسسات المحلية والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة وتقديم خدمات شاملة للمجتمع.