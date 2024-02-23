بدء انتخابات التجديد النصفي في نقابة المهندسين بأسيوط.. اليوم

تشهد انتخابات التجديد النصفي في نقابة المهندسين بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة منافسة قوية بين 18 مرشحًا للحصول على عضوية مجلس الإدارة السبعة بالنقابة الفرعية للمهندسين بأسيوط في انتخابات التجديد النصفي لعام 2024.

يتبارى مرشحو هذه الانتخابات في مجالات متنوعة من الهندسة مثل المدنية والميكانيكا والكهربائية بالإضافة إلى هندسة التعدين والبترول والفلزات، حيث يتنافس 7 مهندسين على المقاعد الثلاثة للهندسة المدنية، و6 مرشحين على مقعدي ميكانيكا، وثلاثة مرشحين على مقعد الهندسة الكهربائية، ومرشحان على مقعد هندسة التعدين والبترول والفلزات بالنقابة الفرعية بأسيوط، بينما يتنافس 8 مرشحين على مقاعد الشُعب الهندسية بالنقابة العامة فوق وتحت السن.

وستبقى لجان الانتخابات مفتوحة طوال اليوم، حيث يمكن للأعضاء الناخبين التصويت لمن يرغبون في دعمهم وتمثيلهم في المجلس النقابي. ومن المتوقع أن تعرف النتائج النهائية لهذه الانتخابات نهاية اليوم، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين والذين سيمثلون مهندسي محافظة أسيوط في الفترة القادمة وسوف تسهم نتائج هذه الانتخابات في تشكيل مجلس الإدارة الجديد الذي سيمثل مهندسي محافظة أسيوط، ويعمل على تطوير وتعزيز القطاع الهندسي في المنطقة ويعد هذا التنافس جزءًا من العملية الديمقراطية الحية في النقابات المهنية، حيث يسعى المرشحون إلى تمثيل زملائهم المهندسين والعمل على مصلحتهم وتطوير القطاع الهندسي.

تُعد انتخابات نقابة المهندسين فرصة هامة للمهندسين لتمثيل أنفسهم وتقديم آرائهم بشأن القضايا المهنية التي تؤثر على مجتمعهم المهني. وتعتبر محافظة أسيوط واحدة من القطبين الرئيسيين لتجديد النصفي 2024.

وتعتبر الانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين فرصة للمهندسين للاختيار الديمقراطي لتمثيلهم في مؤسسات النقابة. ومن المتوقع أن تكون الانتخابات مسابقة شرسة بين المرشحين المتنافسين على المقاعد الفرعية والعامة، حيث يسعى كل مرشح للفوز بثقة الزملاء لتمثيلهم بصورة أمينة وفق رؤية وبرنامج يعود بالنفع على مهندسي المحافظة.