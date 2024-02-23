يوم بدينا.. النجوم يحتفلون فى يوم التأسيس السعودى

احتفلت المملكة العربية السعودية بالأمس بـ “يوم التأسيس” وهو مناسبة وطنية سنوية تحتفل بها في 22 فبراير من كل عام، وحرص عدد كبير من النجوم بالمشاركة فى الاحتفال بكلمات تعبر عن فخرهن بالتراث السعودي.

النجوم يحتفلون بيوم التأسيس السعودى:

شاركت الإعلامية السعودية “دانية الشافعي" صور لاطلالتها بهذه المناسبة عبر حسابها على “إنستجرام”، علقت عليها قائلة:" "بكل مشاعر الفخر والإعتزاز والإنتماء التي دوّنت في صفحات التاريخ نحتفل بهذا اليوم العريق بجذوره الراسخه يوم تأسيس هذا البلد العظيم بلد العطاء والخير والنهضه والامان ..حفظ الله قاداتنا وشعبنا وكل عام و مملكتنا اكثر تقدم و ازدهار على مر العصور ".

طلت الاعلامية السعودية “لجين عمران” باللون الاخضر من وحي الزي التراثي السعودي عبر “إنستجرام” وعلت قائلة: "يوم التأسيس العظيم، ىيوم العزة والشموخ والكرامة يوم يذكرنا بتاريخنا و يعزز انتمائنا و وطنيتنا و هويتنا اللي دائما نفتخر فيها وين ما كنا'.

ظهرت الفنانة السعودية “داليا مبارك” بأزياء ملونة حملت تراث منطقة “بيشة” التي ولدت فيها، معبرة عن فخرها بثلاثة قرون من العز والعطاء قائلة: "كل عام والمملكة شامخة".

شاركت الفاشينيستا السعودية “عبير سندر”اطلالتها التراثية عبر إنستجرام في يوم التأسيس معلقة بالقول: 'العروسة الحجازية اليوم نعيش ذكرى عظيمة و هي ذكرى تأسيس السعودية الاولى التي كانت حجر الاساس لطريق العز و المجد الطويل، فخورة بهذا الوطن و الكلام لا يوصف مدى حبي له عسانا دائما للقمة، و كل عام و كل السعوديين بخير'.

أبهرت الفاشينيستا “سارة الودعانى” متابعيها بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات”، ظهرت مع وزوجها وأولادها بإطلالات تراثية، كأنها لقطات مصورة منذ سنوات قديمة.

وووششششش هذاااا الابداع يا ساره الودعاني حبيييت الفكره والتصوير والواقعيه اتوقع فازت خلااااصصص😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/I5V0iTz8PX — مايونيزه (@ilool96) February 22, 2024

فيما ظهرت النجمة السعودية “وعد” أيضا، بإطلالة تراثية سعودية باللون الأخضر علقت قائلة: “ راية مامثلها راية وقادة مامثلهم قادة وشعبنا شعب طويق العظيم”.

ظهرا مصممة العبايات السعودية “سارة الشهري” والشاعر السعودى “راجح الحارثي” فى جلسة تصوير بالأزياء التراثية،ز علّق عليها عبر حسابه بانستقرام: "ان يوم أسسك الإمام رغم المصاعب والظروف اليوم إنتي .. فـ الأمامعلّق عليها عبر حسابه بانستقرام: “ان يوم أسسك الإمام رغم المصاعب والظروف اليوم إنتي .. فـ الأمام”

نشرت عارضة الأزياء السعودية “ العنود بدر”صورتها عبر “إنستجرام”،مرتدية اللون الأزرق والسلاسل الذهبية ،قائلة: "‎‏‎وطني العزيز يا منية الروح وحبيب الفؤاد، يا رحلة العمر الطويل".