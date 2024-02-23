شيرين عبد الوهاب| ليلة غنائية جديدة في الكويت.. الموعد والمكان

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لحفلها الغنائي الجديد في الكويت، ضمن سلسلة الحفلات الشتوية المقامة هناك.

موعد ومكان حفل شيرين في الكويت

ومن المقرر أن يقام الحفل في 3 مارس القادم، على مسرح أرينا كويت بالعاصمة الكويت ، وذلك ضمن فعاليات ليلة عمر الغنائي.

كانت شيرين قد شاركت حديثًا في فعاليات ليالي سعودية مصرية التي أقيمت في دار الأوبرا المصرية بحضور د. نيقفين الكيلاني وزيرة الثقافة و د.خالد داغر رئيس الأوبرا المصرية السابق ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، والتي تضمنت حضور كوكبة فنية ضخمة .

تضمنت الأمسية الأولى من “ليالي سعودية مصرية” مشاركة مميزة من الفنان ماجد المهندس ومفاجأة الحفل الموسيقي الكبير عمر خيرت والفنانة ريهام عبد الحكيم، وصلة غنائية مع الكينج محمد منير

نجوم الفن في ليالي سعودية مصرية

شهد الحفل عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنانة القديرة يسرا، عمرو دياب، نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، محمد فؤاد، المنتج محسن جابر، مصطفى قمر، اسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبد الله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمد عبد العزيز.

أقيمت الاستعدادات الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، والتي أجريت داخل أحدى الغرف بالأوبرا.