موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يخوض الأهلي مواجهة جديدة في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات وذلك بمواجهة ميدياما الغاني على ملعب الأخير.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء من أجل تحقيق الانتصار وعدم الدخول في حسابات معقدة بشأن التأهل من دور المجموعات في المعترك القاري، ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعدما فاز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة أخرين.

موعد مباراة الأهلي وميدياما

تنطلق مباراة الأهلي وميدياما مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6 ويتولى مهمة التعليق على المباراة علي محمد علي.

ويحتل شباب بلوزداد ويانج أفريكانز المركز الثاني والثالث في ترتيب المجموعة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي بينما يتذيل ميدياما المجموعة بأربع نقاط.