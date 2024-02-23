مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول الأطفال حديثي الولادة

قامت وحدة الأطفال حديثي الولادة "المبتسرين" بمستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط بتنظيم يوم علمي تحت رعاية أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية. وكان في استقبال الحدث الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور عماد الدالي رئيس قسم طب الأطفال، الدكتور محمد أمير فتحي مدير المستشفى، والدكتور محمد جميل رئيس وحدة الأطفال حديثي الولادة.

وقد هدف هذا النشاط إلى توفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التواصل بين الأطباء والممرضين العاملين في هذا المجال المهم.

شمل اليوم العلمي مجموعة من المحاضرات والعروض التوضيحية التي تم تقديمها من قبل مجموعة متميزة من الأطباء والباحثين المختصين في رعاية حديثي الولادة المبتسرين. تناولت هذه العروض مجموعة متنوعة من المواضيع المهمة مثل تشخيص وعلاج الحالات المعقدة، وأحدث التقنيات والابتكارات في رعاية حديثي الولادة المبتسرين، وإدارة العناية المركزة لهؤلاء الأطفال الصغار، وطرق تقديم الدعم للأسر.

حيث شهد اليوم عده محاضرات متنوعة منها محاضرة حول إصابة الكلى عند الأطفال حديثي الولادة للدكتورة نفيسة حسن، ومحاضرة عن ضيق التنفس للدكتور أحمد صالح، كما تم الإشارة إلى مقدمة عن تركيب جهاز التنفس الصناعي للأطفال حديثي الولادة، للدكتور محمد جميل.

كما شهد اليوم العلمي أيضًا ورش عمل تطبيقية تناولت الإرشادات السريرية الحديثة لرعاية حديثي الولادة المبتسرين وتقنيات العناية الحديثة التي يتم تطبيقها في المستشفى. شارك المشتركون في هذه الورش بنشاط وقاموا بتنفيذ سيناريوهات عملية تسهم في تحسين الجودة وتعزيز الممارسات السريرية المتقدمة.

قامت الوحدة أيضًا بتنظيم منتدى للنقاش وتبادل الأفكار بين الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في المجال الطبي المتخصص. تم تسليط الضوء على المسائل الحديثة والتحديات التي يواجهها فريق العمل وكذلك استعراض الأفكار الابتكارية لتحسين الرعاية والتوعية.

لقد كان يوماً علمياً مليئاً بالمعرفة والإلهام والتواصل بين المتخصصين في هذا المجال الحيوي. تهدف وحدة الأطفال حديثي الولادة "المبتسرين" إلى الارتقاء برعاية هؤلاء الأطفال وتحسين النتائج الصحية لهم، وقد حققت هذا الهدف من خلال هذا اليوم العلمي الناجح.

وقد شارك العديد من الأطباء والممرضات في هذا الحدث الهام الذي يهدف إلى تبادل المعرفة والمهارات في رعاية حديثي الولادة المبتسرين. تم تقديم مجموعة من الورش والمحاضرات التي تناولت أحدث الابتكارات والممارسات السريرية في هذا المجال المهم. وقد أثنى الجميع على الجهود المبذولة من قبل وحدة الأطفال حديثي الولادة في تحسين رعاية الأطفال المبتسرين وتقديم الدعم لعائلاتهم.

واختتم اليوم بفتح باب الأسئلة والنقاشات حول موضوعات اليوم.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة