أوبريت الحلم العربي يعود من جديد .. رؤية غنائية و موسيقية مختلفة

هناك بعض من الأعمال الغنائية تترك أثر لايعرف الزمن كالنقش الحجر وخاصةً إذا كان يلمس حدث وطني أو إنساني، يستلهم منه المستمع مشاعره وانتمائه، وهذا ماحدث في الأوبريت التاريخي “الحلم العربي” الذي مازال يحتفظ بصداه الحماسي إلى الآن بعد مايقرب من 30 عام من طرحه.

التفاصيل الكاملة لحفل صناع الأمل

ومع استمرار الصراع الفلسطيني الراهن الذي يعد هو الأطول والأشرس على الكيان الصهيوني، رغم ارتداد قوته بشكلٍ مؤلم على فلسطين وشعبها ،يجتمع كوكبة غنائية ضخمة في حفل حمل إسم “صناع الامل” في الإمارات في الـ 25 من فبراير الجاري على مسرح كوكاكولا أرينا بـ دبي ، والذي يهدف إلى بث روح السعادة والتفاؤل مع جلسات مباشرة مع خبراء التنيمة البشرية، وبعض نجوم الغناء أبرزهم “أحلام، حسين الجسمي، أصالة”، والإعلامي نيشان وصانع الفيديوهات حمود الخضر وخبير التنمية البشرية د. خالد غطاس

على أن يكون الحفل الختامي هو مفاجأة الحدث والذي يجمع 12 مطرب من مختلف الدول العربية “أحلام، أصالة، ماجد المهندس، وليد توفيق، بلقيس، عاصي الحلاني، محمد عساف، عمر عبد اللات، أحمد فتحي، إيهاب توفيق، أبو”.

نبذة عن أوبريت الحلم العربي

أوبريت الحلم العربي من كلمات مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي وحلمي بكر ، ويقدمه الموسيقي ميشال فاضل بتوزيع موسيقي جديد ، وإخراج حسين سليم، والذي يعد إحياءً وتطويراً للأوبريت.

أوبريت الحلم العربي صُدر في 1996 وتم إصدار نسخة مستحدثة منه في 1998 خصيصًا للحفل الذي حمل اسمه، الذي أقيم في ساحة الشهداء وسط مدينة بيروت.

لحظة انطلاق شهرة أوبريت الحلم العربي

انطلقت شرارة الشهرة الأولى للأوبريت عقب انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، وأصبح رمزًا للتضامن العربي مع الأحداث الفلسطينية آنذاك، وبدأ إذاعته عبر مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعات المصرية والعربية المختلفة.

فريق عمل أوبريت الحلم العربي.. 21 مطربًا من 14 دولة عربية

خرج أوبريت الحلم العربي بكلمات مزجت بين العروبة والحماس وحلم النصر بيد الشاعر د. مدحت العدل، والألحان التي ساهمت بقوة في انتشارها لـ صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، والتوزيع الموسيقي لـ حميد الشاعري، وأخرج الأوبريت طارق العريان.

نجوم أوبريت الحلم العربي 1996

شارك في هذا الأوبريت مجموعة غنائية عربية ضخمة مكونة من 21 مطرب من 14 دولة عربية: وهم نبيل شعيل، أحلام، علي عبد الستار، ذكرى، ليلى غفران، غادة رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعري، ديانا حداد، وليد توفيق، لطفي بوشناق، نور مهنا، ناصر المزداوي عمر عبد اللات، محمد المازم، وليد توفيق، أصالة.