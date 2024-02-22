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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

يسرا أيقونة الجمال في أحدث ظهور.. مجوهرات راقية ومكياج جريء

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا

تداولت صور جديدة للنجمة يسرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتهوس متابعيها بفستان مميز التصميم ومكياج ساحر بجانب المجوهرات الراقية التي أضافت لمسة جذابة للوك.


 

 

المينت جرين يعكس أناقة يسرا في أحدث ظهور

وبدت يسرا بفستان طويل باللون المينت جرين، مصنوع من قماش الجوبير المطرز بالترتر نفس اللون،  وتميز بأكمام واسعه وطويلة، ومحدد ناحية الخصر؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.


 

وتزينت يسرا بعقد مميز التصميم، متوسط الطول، مصنوع من الأحجار الكريمة باللون النبيتي مع الأبيض.


 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت يسرا تصفيفة شعر جذابة بصيحة الكاريه المدرج والويفي، مما أعطاها لمسه جذابة وأنيقة.


 

ووضعت الفنانة يسرا مكياجًا صاخبًا، فإعتمدت ظلال العين باللون الفضي اللامع المدمج مع البني، بالإضافة للرموش الطويلة وأحمر الشفاه باللون الأحمر المثير.

 

 

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