قاصد يكرم مريم لحصولها علي المركز الاول في مسابقة القراءة الحرة بقنا

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، اليوم الاربعاء 31 الجاري، الطالبة مريم كرم شوقي بمدرسة ابوتشت الثانوية بنات لحصولها علي المركز الاول علي مستوي مديرية التربية والتعليم بقنا، في المسابقة الثقافية والقراءة الحرة.

شهد التكريم محمد رفتت مدير التعليم الفني ومحمد زكي عضو المكتب الفني لتوجيه المكتبات، واخصائية المكتبات نادية عبد المنعم عبد الشافي بمدرسة عمر بن الخطاب وجهاد فواز أحمد بمدرسة ابوتشت الثانوية بنات.

من جانبه اعرب مدير عام الإدارة عن خالص التهاني للطالبه الفائزة واسرة توجيه المكتبات والمشرفين للمسابقة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، وحرص علي التقاط الصور التذكارية معهم.

لافتا الي ان للانشطة الطلابية أهمية قصوي في اثراء العملية التعليمية وجعلها اكثر تشويقا للطلاب مؤكدا علي أهمية القراءة اليومية حيث انها تكسب المعرفه والمهارات وتنمي الوعي والقيم وتمكن المواهب من الوصول الي مجتمع المعرفة.

واكد قاصد دعمه لمختلف مسابقات القراءة للحصول على اعلي المراكز داعيا طلابه المشاركة الفعالة في كافة المسابقات.