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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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ثقافة وفن

ليلة من أغاني الزمن الجميل مع فرقة الموسيقى العربية للتراث .. الأحد

حنان الخولي
حنان الخولي

 

 تقيم دار الاوبرا برئاسة د. لمياء زايد حفلا غنائيًا  لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى مع باقة من أغاني وموسيقى زمن الفن الجميل.

موعد حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث 

يقام الحفل  فى الثامنة مساء الاحد 25 فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية.

 

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من اعمال الموسيقى العربية فى زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين منها ادينى ميعاد لـ فريد الاطرش، ماتحبنيش بالشكل ده لـ بليغ حمدى ، يا قلبى خبى - لأه لـ محمد الموجى ، الصبح بدرى لـ عزت الجاهلى ، امتى الزمان لـ محمد عبد الوهاب ، وحياتك ياحبيبى لـ سيد مكاوى وغيرها .. أداء انغام مصطفى ، نهى حافظ ، حنان الخولى ، رضوى سعيد ، ياسر سليمان ، احمد صبرى ، مازن دراذ ، محمد شوقى وضيف الشرف مجدى الرشيدى والموهبه الواعدة نادين العمروسى .

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .

 

 

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