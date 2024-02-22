ساندوتش دجاج بالكاري.. حضريه على خطى المطاعم وتمتعي بمذاق لذيذ

يستخدم البعض الكاري؛ لإضافة نكهة لذيذة لمختلف الوصفات، ولعل من أبرز الأكلات التي يمكنك إضافته إليها هي ساندويتشات الدجاج؛ كي تعطي مذاق لذيذ ومختلف، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره على خطي المطاعم.





ساندوتش دجاج بالكاري

طريقة عمل ساندوتش دجاج بالكاري

المقادير

- الكريمة الحامضة: ثلاث أرباع الكوب

- المخللات : ثلاث أرباع الكوب (مخلل المانجو)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الكاري : 2 ملعقة كبيرة

- زبيب : نصف كوب

- صدر الدجاج : 3 قطع

- البصل الأخضر : 2 عود (مقطع)

- كزبرة خضراء : نصف كوب (مفرومة)

- ورق السبانخ : كوب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الخبز : حسب الحاجة (مناسب للحشي / إفرنجي)



طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، اخلطي الكريمة مع مخلل المانجو، وعصير الليمون، والكاري.

ضعي المزيج في مقلاة على النار، وأضيفي الدجاج وقلبي جيداً، ثم أضيفي البصل الأخضر والكزبرة مع الإستمرار في التقليب.

تبلي الخليط بالملح، والفلفل الأسود.

وزعي أوراق السبانخ في خبز الساندويشات، ثم وزعي خليط الدجاج بالكاري فوقها، وقدميها.