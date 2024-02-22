عاجل
بعد طرح موديل 2024.. التحديثات الجديدة لميتسوبيشي إكسباندر دراسة مرعبة حول لقاحات كورونا وطبيب يكشف الحقيقة (فيديو) إعلامية فلسطينية: الاحتلال يُمارس النازية والإبادة الجماعية بحق شعبنا (فيديو)
الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

ساندوتش دجاج بالكاري.. حضريه على خطى المطاعم وتمتعي بمذاق لذيذ

ساندوتش دجاج بالكاري
ساندوتش دجاج بالكاري

يستخدم البعض الكاري؛ لإضافة نكهة لذيذة لمختلف الوصفات، ولعل من أبرز الأكلات التي يمكنك إضافته إليها هي ساندويتشات الدجاج؛ كي تعطي مذاق لذيذ ومختلف، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره على خطي المطاعم.


 

ساندوتش دجاج بالكاري

طريقة عمل ساندوتش دجاج بالكاري

المقادير

- الكريمة الحامضة: ثلاث أرباع الكوب

 

- المخللات : ثلاث أرباع الكوب (مخلل المانجو)

 

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

 

- الكاري : 2 ملعقة كبيرة

 

- زبيب : نصف كوب

 

- صدر الدجاج : 3 قطع

 

- البصل الأخضر : 2 عود (مقطع)

 

- كزبرة خضراء : نصف كوب (مفرومة)

 

- ورق السبانخ : كوب

 

- ملح : رشّة

 

- فلفل أسود : رشّة

 

- الخبز : حسب الحاجة (مناسب للحشي / إفرنجي)


طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، اخلطي الكريمة مع مخلل المانجو، وعصير الليمون، والكاري.

 

ضعي المزيج في مقلاة على النار، وأضيفي الدجاج وقلبي جيداً، ثم أضيفي البصل الأخضر والكزبرة مع الإستمرار في التقليب.

 

تبلي الخليط بالملح، والفلفل الأسود.

 

وزعي أوراق السبانخ في خبز الساندويشات، ثم وزعي خليط الدجاج بالكاري فوقها، وقدميها.

مواد متعلقة

هاني الناظر يودع مرضاه لمثواه الأخير ورسالة مؤثرة من طفلة "شكرًا إنك عالجتني"

مي عز الدين تعود للساحة من جديد وتتألق بالأسود الساحر

نسرين طافش تشوق متابعيها بلوك مختلف من كواليس "بدون مقابل"

حالة من الإثارة والتشويق.. سر غموض اسم مسلسل "كامل العدد +1"

مي سليم تستعرض أنوثتها بالأسود المرصع بالكريستال في أحدث جلسة تصوير

بسعر غير متوقع.. مي عمر تتألق بفستان من السبعينات (صور)

سمية الخشاب تهوس جمهورها بإطلالة جريئة من كواليس بـ100 راجل (صور)

سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية.. لن تصدق
الجريدة الورقية