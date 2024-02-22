بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا

أصيب 8 أشخاص، مساء اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أخرى ملاكي على الطريق الزراعي الغربي الواقع بين قريتي المحروسة والزوايدة جنوب محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وجاءت اسماء المصابين كالاتى :

محمود أحمد علي، يبلغ من العمر 77 عاما، وجمال حسن حسين، يبلغ من العمر 57 عاما، وفتحى ثابت علي، يبلغ من العمر 63 عاما، و وإبراهيم على أحمد، يبلغ من العمر 55 عاما، ومحمد محمود حسان، يبلغ من العمر 65 عاما، ومحمد سعيد حسن، يبلغ من العمر 58 عاما، وصلاح حساني محمد، يبلغ من العمر 45 عاما، وعبدالله أحمد محمد، يبلغ من العمر 53 عاما.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.