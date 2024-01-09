حسام حبيب يعود بـ«كدابة» بعد انفصاله عن شيرين عبدالوهاب

يعمل الفنان حسام حبيب، عل التحضير لأحدث ألبوماته الغنائية، والذي يحمل عنوان "كدابة" والمقرر طرحة في نهاية شهر ينايرالجاري.

ويعد هذا الألبوم الأول له بعد الانفصال عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأكد حبيب في تصريحات صحفية مؤخرا، أن الألبوم يحتوي على 10 أغان، وسيتم طرحها بشكل متتال كل 4 أيام، على مدار شهر يناير وشهر فبراير.

ومن أبرز الأغاني التي يستعد حسام حبيب لطرحها في ألبوم (كدابة) أغنية " وجع الفراق، أغنية حد في حياتي، أغنية صوت مزيكا".

ووقع انفصال حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب في 14 ديسمبر الماضي، بعد انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بحدوث خلافات بينهما في المملكة العربية السعودية، بعد إحياء شيرين حفل روائع السنباطي، حتى إنها عادت إلى القاهرة بمفردها.

يذكر أن أرشيف حسام حبيب الفني يضم 4 ألبومات فقط وهي: "لسة، وأجمل قصة حب، وجوه القلب، وفرق كتير" كما طرح عدة أغنيات منفردة كان أبرزها "شريط حياتي" والتي قدمها المخرج سعد هنداوي في فيلم "السفاح".

