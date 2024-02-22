نجحت الداخلية فى ضبط 7 عناصر إجرامية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بنطاق محافظتى المنوفية والغربية، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (المنوفية ، الغربية) قيام عناصر إجرامية بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى "المنوفية ، الغربية"، وتم استهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط (6 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية وبحوزتهم (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الطلقات) و(عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات).



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (3.5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.