حزب الله يمطر سماء الاحتلال بصواريخ بركان ردًا على استهداف كفرمان

دكت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" منذ قليل ثكنة كيلع ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وقصفت موقع ‏بركة ريشا بصاروخي بركان، وأصابوهما إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى والمنازل المدنية وأخرها في كفرمان، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎07:10‏ من مساء يوم الخميس 22-02-2024 ثكنة كيلع ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وموقع ‏بركة ريشا بصاروخي بركان، وأصابوهما إصابة مباشرة.‏

كما أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان منذ قليل، رشقة صاروخية باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" ثكنة يوآف بصواريخ ‏الكاتيوشا، ورداً على ‏الإعتداءات على القرى والمنازل المدنية.