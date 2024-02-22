محافظ الوادى الجديد يصدر حزمة من القرارات خلال اجتماع الجلس التنفيذى

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة الوادى الجديد، برئاسة اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء إسماعيل البركاوي نائب مدير الأمن، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب المحافظ بالقيادات العسكرية والتنفيذية الجديدة وهم العميد هيثم عبده المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أحمد السويفي رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، والدكتور مختار دياب مدير عام الأوقاف، متمنيًا لهم التوفيق في خدمة المحافظة.

وتابع الزملوط، استعدادت المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، موجهًا برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات ووضع خطة عمل لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة بأسعار مناسبة، من خلال تنفيذ مبادرات اللحوم والدواجن بدعم من المحافظة، والتوسع في فتح منافذ السلع التموينية ومعارض أهلا رمضان والجمعيات الفئوية بالمصالح الحكومية، مشيرًا إلى توفير ٤٥٠ طن سكر جاري طرحها وتوزيعها بالمراكز لبيعها بالأسعار الرسمية. والمتابعة المستمرة لأرصدة السلع بفروع "المصرية ماركت ".وخلال الاجتماع، أصدر المحافظ عدد من التوجيهات جاء أهمها سرعة استخراج وتسليم عقود التقنين للمواطنين الذين انتهوا من سداد الرسوم المستحقة ودعم إنشاء عيون سطحية بقرى بشائر خير الوادي على أن تتحمل المحافظة نسبة ٥٠٪ من التكلفة بالمساهمة مع المستفيدين من المشروع والتوسع في مشروعات تقسيمات المواطنين السكنية بالقرى بهدف تشجيع التنمية و التوطين بالقرى وتفعيل وحدة المعدات الثقيلة الخاصة والتي تضم ١٥٠ معدة مجهزة واستخدامها في المشروعات التابعة.

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