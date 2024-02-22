تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على أرض أثرية بالبدرشين

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة المتهم بالتعدى على أرض أثرية بالبدرشين وتحويلها لمخزن خاص، إلى جلسة 20 أبريل لحين ورود التقرير.

وكانت نيابة جنوب الجيزة قد أحالت متهمًا إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على قطعة أرض أثرية بالبدرشين وتحويلها إلى مخزن خاص به، من دون الحصول على الترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبدوره، شـهـد خبير بوزارة الآثار أنه حال مروره بدائرة اختصاصه لمباشـرة مهام عمله لرصـد كافة التعديات على الأراضى الخاضعة لهيئة الآثار انتقل لمعاينة العين محل التحقيقات.

تبين له قيام المتهم بالتعدى على أرض الآثار الكائنة بالقطعة رقم 72 بحوض كوم الفخرى نمرة 7 بنطاق منطقة أثار ميت رهينة بالبدرشين على مساحة حوالى 8م × 10 م تقريبا داخل الأرض الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار.

وسرعان ما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم.