إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص في مدينة قنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة شاذلي البرنس والحسيني صبري نواب المدينة، من تنفيذ إيقاف أعمال بناء على أملاك خاصة على ساحة ٢٠٠ متر عبارة عن فك أخشاب دور ثالث علوى بشارع المستشارين بمدينة قنا .

وأكد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.