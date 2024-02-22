تقرير أممي: حركة الشحن البحري عبر قناة السويس انخفضت بمقدار الثلثين

قال الأونكتاد إن حركة سفن الشحن الأسبوعية عبر قناة السويس انخفضت بأكثر من الثلثين عن مستويات الذروة، إثر تجنب شركات الشحن البحر الأحمر بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن.

وحسب يورونيوز، خلص الأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) إن حركة المرور انخفضت بنسبة 67% عن مستويات الذروة، بينما انخفضت حركة المرور الإجمالية بما في ذلك عبور الناقلات وناقلات الغاز بنسبة 42%.

وركز المؤتمر على تداعيات انخفاض حركة التجارة في عدد من الدول الإفريقية مثل جيبوتي وكينيا وتنزانيا، التي تعتمد على تدفق البضائع عبر القناة. كما تناول المؤتمر أيضا الآثار البيئية الناجمة عن توجه السفن لمسافات طويلة لتجنب تهديدات الحوثيين.

وقال التقرير "لا يوجد بديل مثالي لقناة السويس خاصة للتجارة بين آسيا وأوروبا وبين آسيا وشمال أفريقيا. أما بالنسبة للتجارة بين آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، فإن قناة السويس تتنافس مع قناة بنما".

وقال يان هوفمان، رئيس قسم الخدمات اللوجستية التجارية في الأونكتاد، إن تأثير الرحلات الطويلة التي تقطعها السفن حول رأس الرجاء الصالح والسرعات الأكبر التي تسافر بها لتعويض الوقت الضائع، تسبب في زيادة كبيرة في الانبعاثات الكربونية والتلوث.

وتوقع تقرير الأونكتاد أن يؤدي ارتفاع استهلاك الوقود إلى زيادة تصل إلى 70% في انبعاثات الغازات الدفيئة في رحلة ذهاب وإياب بين سنغافورة وميناء روتردام الهولندي، على سبيل المثال.