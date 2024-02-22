مناسك العمرة الصحيحة ومحظورات الأداء للرجل والمرأة

يحرص المعتمر على معرفة مناسك العمرة الصحيحة قبل سفره لأدائها، واختلف الفقهاء الأربعة " أبو حنيفة ومالك، والشافعي، وابن حنبل"، على أركان العمرة الشرعية بالترتيب، ولكنهم اتفقوا جميعًا على أن يكون الإحرام مقدم على جميع المناسك.

مناسك العمرة

أولًا: الإحرام: والإحرام هو نية المعتمر لأداء مناسك العمرة، حيث يجب أن يردد "لبيك اللهم عمرة لبيك عمرة"، ويرتدي الرجل ملابس الإحرام وتكون عبارة عن رداء من دون خيط وإزار، ومن الأفضل والمستحب أن تكون ملابس الإحرام بيضاء اللون.

كما يجب على المعتمر الاغتسال والتنظف جيدًا قبل أداء مناسك العمرة وارتداء ملابس الإحرام، وعند الانتهاء يردد المعتمر "لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك".

وقال الفقهاء إن المرأة ليس لها ملابس محددة للإحرام، ولكن يجب عدم ارتداء النقاب أو القفازين، وفقًا لما ذُكر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفّازين».

ثانيًا: الطواف: يكون الطواف عبارة عن سبعة أشواط على مدار الكعبة، حيث يبدأ الشوط من الحجر الأسود، وتكون الكعبة الشريفة على يسار المعتمر، ويمكن أثناء مرحلة الطواف الإسراع في المشي خاصة في أول ثلاثة أشواط.



ثالثًا: الصلاة عند المقام: تعتبر الصلاة عند المقام من السنة، حيث يجب يقوم المعتمر بتلاوة قوله تعالى «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى»، ذلك بالإضافة إلى صلاة ركعتين بعد إتمام مرحلة الطواف، ويمكن بعد الانتهاء منها شرب ماء زمزم ولمس الحجر الأسود.

رابعًا: السعي: يكون السعي عبارةً عن سبعة أشواط، تبدأ عند الصفا وتنتهي عند المروة، ومن السنة أن يقول المعتمر عندما يقترب من الصّفا "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ" وذلك في بداية الشّوط الأول، وبعد للوصول للصفا ورؤية الكعبة الشريفة يقول «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده».

خامسًا: حلق شعر الرأس أو تقصيره: يعتبر حلق الشعر أو تقصير من واجبات أداء مناسك العمرة الشرعية الصحيحة، ويكون ذلك للرجل وليس للمرأة فلا يجوز لها الحلق ولا يشترط عند أداء العمرة تقصير شعرها، وذكر أن الحلق أفضل من التّقصير للرّجل.

محظورات الإحرام للرجال

وجاءت محظورات الإحرام للرجال، كالتالي:

-تغطية الرأس أما الاستظلال بمظلة فلا مانع دون أن تلامس رأسه.

-لبس المخيط والمحيط مثل القميص والجبة والسروال، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ».

محظورات الإحرام للمرأة

ويحرم على المرأة عند أداء مناسك العمرة الشرعية الصحيحة لبس النقاب أو البرقع والقفازين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».