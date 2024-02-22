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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الطرق الصوفية تستعد للاحتفال بالليلة الختامية لمولد العارف بالله "أبو الحجاج الأقصري"

مولد سيدي ابو الحجاج
مولد سيدي ابو الحجاج الاقصري

يستعد الآلاف من اتباع الطرق الصوفية للاحتفال بالليلة الختامية لمولد العارف بالله أبو الحجاج الأقصري، يوم السبت المقبل، بحضور محافظ الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وسط إجراءات أمنية مشددة.

 سيدي أبوالحجاج الأقصري

ويعد مولد سيدي أبوالحجاج الأقصري أحد أكبر الموالد الدينية في صعيد مصر بعد مولد العارف بالله عبدالرحيم القنائي.
ولا يقتصر الاحتفال على الليلة الختامية بل يسبق "الليلة الكبيرة" عدة أيام يتوافد خلالها الزوار من أنحاء البلاد كافة، ويقيمون في المناطق المجاورة لمسجده سرادقات خاصة بكل طريقة صوفية حيث تكثر حلقات الذكر والمدح النبوي.

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وتتمثل مظاهر الاحتفالات في بيع الحلوى والهدايا وإقامة حلقات للفن الفلكوري كالمزمار البلدي ورقص التحطيب، فضلًا عن سماع الأغنيات والأشعار والقصائد الدينية.
يذكر أن العارف بالله أبو الحجاج الأقصري ولد في أوائل القرن السادس الهجري ببغداد في عهد الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله لأسرة كريمة، ميسورة الحال، عرفت بالتقوى والصلاح.

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وكان والده صاحب منصب كبير في الدولة العباسية وينتهي نسبه إلى إسماعيل أبي الفراء بن عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

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