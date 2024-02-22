مشروع إماراتي ضخم يربط مصر بأوروبا

أعلن نائب رئيس شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية ناصر المرزوقي، عن مشروع ضخم لإنشاء خطوط بترول تربط مصر بأوروبا.

وقال نائب رئيس الشركة الإماراتية، إن الشركة عازمة على الشراكة الممتدة مع شركتي إنبي وبتروجت، ووضع خطة عمل للتنفيذ الفعلي للمشروعات الهامة داخل وخارج مصر وذلك بعد نجاح عدة مشروعات بالتعاون مع شركة بتروجت في منطقة الخليج العربية.

وأوضح في اجتماعه بوزير البترول طارق الملا، أن الشركة تعتزم الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء والربط بين مصر وقارة أوروبا من خلال انشاء خطوط أنابيب على أعماق قد تصل إلى ألفين كيلومتر.

وخلال اللقاء اتفق الطرفين على عقد اجتماعات فنية بين الجانبين للاتفاق على المشروعات ذات الاهتمام المشترك ووضع أطر العمل والجداول الزمنية لتنفيذها.

وتتشارك مصر مع الإمارات في عدة مشروعات هامة، كان أخرها إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وشركة "يو دي سي" الإماراتية اتفاقا لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل.